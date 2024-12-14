Без бюстгальтера: бывшая девушка Роберта Паттинсона в "голом" платье попала под прицел папарацци

36-летняя FKA Twigs в прозрачном наряде пришла на пати.
Британская певица и экс-возлюбленная Роберта Паттинсона – FKA Twigs – попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда вышла с вечеринки по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина SKIMS.
Звезда выбрала для такого события откровенный лук. На ней было черное прозрачное мини-платье, под которое она надела только нюдовые трусы. Поскольку артистка была без бюстгальтера, на грудь она наклеила черные ромбы.
Аутфит FKA Twigs дополнила объемной черной курткой, черными чулками с кружевом и экстравагантными остроносыми туфлями на экстремально высокой платформе и шпильках. В руке певица несла черную сумочку-кокон с металлическими шипами.
У нее была эпатажная прическа, макияж с черными растушеванными стрелками и длинный острый маникюр черного цвета. Образ певица завершила украшениями.
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