Без бюстгальтера: член жюри в ажурном платье-сетке появилась на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
44-летняя Хлои Чжао в пикантном образе вышла на красную дорожку фестиваля на Лазурном побережье.
Китайский режиссер Хлои Чжао вошла в этом году в состав жюри Каннского кинофестиваля. На церемонию открытия она надела черное ажурное платье в сетку длины макси от бренда Gabriela Hears.
Наряд имел длинные рукава, высокую горловину и был украшен на юбке кружевными рюшами.
Под платьем отсутствовал бюстгальтер, что добавило луку Чжао пикантности. Обута она была в черные босоножки на шпильках. Хлои сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками. На руках у нее были золотые кольца.
Напомним, другой член жюри Каннского кинофестиваля Деми Мур сияла на церемонии открытия в гламурном платье макси жемчужного оттенка с пайетками от Jacquemus.