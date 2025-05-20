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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: Дакота Джонсон пришла на ивент в мерцающем платье, которое просвечивалось
35-летняя актриса в пикантном луке посетила ужин в Каннах.
Дакота Джонсон стала гостьей ужина Women in Motion, организованного модным конгломератом Kering, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля.
На мероприятии чествуют и поддерживают женщин, посвятивших свою жизнь кинематографу.
Актриса появилась на ивенте в пикантном образе. На ней было обтягивающее мерцающее платье макси, расшитое кристаллами, от бренда Gucci. Наряд имел халтер и американскую пройму. А еще он просвечивался, поэтому через тонкую ткань были заметны нюдовые трусы. Дакота была без бюстгальтера и это выглядело сексуально.
Аутфит Джонсон дополнила собранной прической, с выпущенными спереди прядями, макияжем с акцентом на глазах, нюдовым маникюром и интересными серьгами-снежинками с камнями.
Напомним, кстати в похожем платье от Gucci на этом мероприятии появилась Холли Берри.