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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: Дакота Джонсон пришла на ивент в мерцающем платье, которое просвечивалось

35-летняя актриса в пикантном луке посетила ужин в Каннах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон стала гостьей ужина Women in Motion, организованного модным конгломератом Kering, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля.

На мероприятии чествуют и поддерживают женщин, посвятивших свою жизнь кинематографу.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Актриса появилась на ивенте в пикантном образе. На ней было обтягивающее мерцающее платье макси, расшитое кристаллами, от бренда Gucci. Наряд имел халтер и американскую пройму. А еще он просвечивался, поэтому через тонкую ткань были заметны нюдовые трусы. Дакота была без бюстгальтера и это выглядело сексуально.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Аутфит Джонсон дополнила собранной прической, с выпущенными спереди прядями, макияжем с акцентом на глазах, нюдовым маникюром и интересными серьгами-снежинками с камнями.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Напомним, кстати в похожем платье от Gucci на этом мероприятии появилась Холли Берри.

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Дата публикации
Количество просмотров
241
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