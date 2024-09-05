Без бюстгальтера: Дакота Джонсон в шоколадном платье с прозрачным декольте позировала на вечеринке

34-летняя актриса в соблазнительном аутфите появилась на ивенте в Нью-Йорке.

Дакота Джонсон стала гостьей вечеринки ювелирного бренда Bulgari, состоявшейся в рамках Нью-Йоркской недели моды.

Актриса выбрала для своего появления шелковое платье в бельевом стиле шоколадного оттенка от Gucci. Верх наряда был черным кружевным, сквозь который она блеснула грудью, ведь была без бюстгальтера.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Дакота сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, темно-коричневый маникюр и завершила лук украшениями от Bulgari.

Напомним, с Дакотой Джонсон произошел конфуз: во время интервью у нее упала бретелька платья.

Читайте также: