Без бюстгальтера: Дакота Джонсон в шоколадном платье с прозрачным декольте позировала на вечеринке

34-летняя актриса в соблазнительном аутфите появилась на ивенте в Нью-Йорке.
Дакота Джонсон стала гостьей вечеринки ювелирного бренда Bulgari, состоявшейся в рамках Нью-Йоркской недели моды.
Актриса выбрала для своего появления шелковое платье в бельевом стиле шоколадного оттенка от Gucci. Верх наряда был черным кружевным, сквозь который она блеснула грудью, ведь была без бюстгальтера.
Дакота сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, темно-коричневый маникюр и завершила лук украшениями от Bulgari.
Напомним, с Дакотой Джонсон произошел конфуз: во время интервью у нее упала бретелька платья.
Читайте также: