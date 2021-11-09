Без бюстгальтера: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом в прозрачном кроп-топе

Британская "Ким Кардашьян" продемонстрировала сексуальные формы в провокационном наряде.

Деми Роуз продолжает соблазнять фолловеров в Instagram своими откровенными образами. Больше всего девушка любит сниматься без белья. Новые ее снимки не стали исключением.

Деми надела прозрачный кроп-топ на голый бюст и продемонстрировала его на камеру. Чтобы это выглядело не вульгарно (и чтобы, конечно, ее снимки не заблокировал Instagram) она прикрыла соски руками.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Сочетала верх Роуз с такой же прозрачной юбкой. Хорошо, что под нее она надела бежевые стринги, и не пришлось еще прикрывать интимное место.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Аутфит красотка дополнила прической с пучком и выпущенными спереди прядями, а также максимально естественным мейкапом с акцентом на длинных ресницах.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее Деми похвасталась пышным декольте в образе Бубновой дамы. В таком луке она сходила на Хэллоуин-вечеринку.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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