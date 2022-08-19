Без бюстгальтера: Деми Роуз показала горячее фото с пляжа

Британская модель отдыхает в Греции.
Деми Роуз принимала солнечные ванны на пляже Миконоса. Красавица решила сделать там горячий снимок.
Деми обольстительно позировала в черных плавках и без бюстгальтера. На соски она наклеила черные сердечки с золотистыми кисточками. Голову модель прикрыла большой соломенной шляпой в виде сердца. Получилось сексуально.
Роуз похвасталась еще одним провокационным аутфитом. Она примеряла топ-украшение из золотых цепочек и жемчуга, который едва прикрывал ее пышную грудь, и завязала на талии белое парео.
Раньше модель в откровенном купальнике соблазнительно позировала в бассейне.
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