Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Без бюстгальтера: Деми Роуз показала горячее фото с пляжа

Дата публикации
Просмотры
329
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Без бюстгальтера: Деми Роуз показала горячее фото с пляжа

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель отдыхает в Греции.

Деми Роуз принимала солнечные ванны на пляже Миконоса. Красавица решила сделать там горячий снимок.

Деми обольстительно позировала в черных плавках и без бюстгальтера. На соски она наклеила черные сердечки с золотистыми кисточками. Голову модель прикрыла большой соломенной шляпой в виде сердца. Получилось сексуально.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз похвасталась еще одним провокационным аутфитом. Она примеряла топ-украшение из золотых цепочек и жемчуга, который едва прикрывал ее пышную грудь, и завязала на талии белое парео.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Раньше модель в откровенном купальнике соблазнительно позировала в бассейне.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация