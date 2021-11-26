Без бюстгальтера: Деми Роуз распахнула халат и показала пышную грудь

Модель показала новое откровенное фото.

Деми Роуз продолжает эпатировать фолловеров в Instagram своими откровенными снимками. На этот раз красотка поделилась фото авторства Desantos, сделанном среди камней.

Модель надела белый халат с капюшоном, распахнула его продемонстрировала свой пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. Соски Роуз спрятала за наклейками. Под халатом на ней были черные стринги.

Ранее Деми позировала на четвереньках в черном костюме в сетку, который состоял из кроп-топа и брюк, и черные босоножки.

Читайте также: