Без бюстгальтера: Деми Роуз в откровенном образе позировала на камеру

Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram горячей порцией новых снимков. Красавица устроила себе провокационный фотосет у скал и водоема.

Модель предстала перед объективом фотокамеры в откровенном образе. На ней были нюдовые трусы с кружевом сзади и золотистым декором спереди. Вместо бюстгальтера на Деми было роскошное золотистое украшение с камнями, которое имитировало топ. Похожее украшение было также на голове знаменитости.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Грудь, зону декольте, плечи и руки Роуз разукрасила золотисто-голубой краской.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми сделала насыщенный макияж с голубыми тенями и дополнила лук гламурной сумочкой с блестками в виде звезды.

Модель похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, недавно Деми Роуз отпраздновала свое 29-летие. Она показала селфи в соблазнительном образе русалки. На ней было бежевое платье-сетка с морскими мотивами и не было нижнего белья.

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