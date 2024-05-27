Без бюстгальтера: девушка миллиардера в "голом" серебряном платье сияла на ивенте

Рене Блайтвуд в смелом наряде появилась на благотворительном мероприятии на Лазурном побережье.

Девушка австралийского миллиардера Джеймса Пекера – модель и светская львица Рене Блайтвуд – продемонстрировала на гала-вечере amfAR, состоявшемся в рамках Каннского кинофестиваля, откровенный аутфит.

Женщина одела "голое" платье с американской проймой, которое состояло из серебряных нитей и камней, сверкавших от вспышек фотокамер.

Рене Блайтвуд / Фото: Getty Images

На Рене не было бюстгальтера, поэтому сквозь наряд была заметна ее пышная и сексуальная грудь.

Блайтвуд сделали высокий пучок, выпустив тонкие пряди спереди, макияж смоки-айс и завершил лук бриллиантовыми украшениями.

Читайте также:

В прозрачном платье и с пышным декольте: новый откровенный выход Белли Торн