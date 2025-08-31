ТСН в социальных сетях

Без бюстгальтера: Дита фон Тиз в роскошном полупрозрачном платье посетила открытие фестиваля бурлеска

Дива бурлеска продемонстрировала прекрасный вид на мероприятии в Германии.

Дита фон Тиз

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз стала гостьей открытия первого Международного немецкого фестиваля бурлеска в Гамбурге.

На мероприятии королева бурлеска предстала в роскошном образе в стиле пин-ап. На ней было бежевое полупрозрачное сетчатое платье макси, украшенное вышивкой и стразами и кружевом на декольте. Под нарядом не было бюстгальтера, что добавило ее луку пикантности. Талию она подчеркнула тонким блестящим ремешком.

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз / © Getty Images

Аутфит фон Тиз дополнила каплевидными бриллиантовыми серьгами, серыми босоножками и серым атласным клатчем. Она сделала фирменную ретро-прическу и любимый макияж с безупречным фарфоровым цветом лица, черными стрелками, длинными ресницами и красной помадой.

Напомним, Дита фон Тиз надела на премьеру своего нового шоу в Лондоне блестящее платье приталенного силуэта, расшитое камнями, стразами и пайетками.

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз_8 / © Instagram Саши Самсоновой

Дита фон Тиз_4 / © Instagram Саши Самсоновой

