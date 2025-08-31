- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 467
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера: Дита фон Тиз в роскошном полупрозрачном платье посетила открытие фестиваля бурлеска
Дива бурлеска продемонстрировала прекрасный вид на мероприятии в Германии.
Дита фон Тиз стала гостьей открытия первого Международного немецкого фестиваля бурлеска в Гамбурге.
На мероприятии королева бурлеска предстала в роскошном образе в стиле пин-ап. На ней было бежевое полупрозрачное сетчатое платье макси, украшенное вышивкой и стразами и кружевом на декольте. Под нарядом не было бюстгальтера, что добавило ее луку пикантности. Талию она подчеркнула тонким блестящим ремешком.
Аутфит фон Тиз дополнила каплевидными бриллиантовыми серьгами, серыми босоножками и серым атласным клатчем. Она сделала фирменную ретро-прическу и любимый макияж с безупречным фарфоровым цветом лица, черными стрелками, длинными ресницами и красной помадой.
Напомним, Дита фон Тиз надела на премьеру своего нового шоу в Лондоне блестящее платье приталенного силуэта, расшитое камнями, стразами и пайетками.