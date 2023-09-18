Смело: дочь барабанщика Queen пришла на показ в "голом" платье и прозрачных трусах

Тайгерли Тейлор выбрала для своего выхода смелый аутфит.

28-летняя модель, дочь барабанщика Queen Роджера Тейлора и Дебби Лэнг – Тайгерли Тейлор – посетила показ Annie's Ibiza Capsule Collection, который состоялся в рамках Лондонской недели моды.

Манекенщица решила привлечь к себе внимание провокационным луком. Она надела черное прозрачное платье, под которым были черные прозрачные трусы. На девушке отсутствовал бюстгальтер, но грудь ее прикрывал черный плотный верх наряда. Чтобы образ выглядел более соблазнительным, Тейлор спустила с плеча бретельку.

Тайгерли Тейлор / Фото: Getty Images

Тайгерли распустила волосы, сделала макияж с помадой кораллового оттенка, шею украсила золотой широкой цепочкой, а уши – золотыми серьгами с жемчугом. Светло-голубой длинный маникюр завершил аутфит модели.

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