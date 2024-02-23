Без бюстгальтера: дочь Джуда Лоу в золотом мини-платье блеснула грудью на модном показе

Дочь Джуда Лоу – Айрис Лоу – посетила показ бренда Tom Ford, который состоялся в рамках Миланской недели моды. Там она продемонстрировала соблазнительный аутфит.

На ней было золотое мини-платье с бахромой на юбке, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань было видно ее грудь.

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

Свой лук Айрис дополнила стильной укладкой, нежным макияжем и золотыми босоножками из крокодиловой кожи на шпильках. На лице у нее были большие оранжевые очки, а на руках - золотые широкие парные браслеты. Темно-серые маникюр и педикюр завершили образ Лоу.

Напомним, Айрис Лоу на премьере фильма "Монстр" на международном кинофестивале в Каннах позировала в черном платье, состоявшем из прозрачной ткани с кружевом на груди и прямой юбки с боковыми карманами.

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