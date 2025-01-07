Без бюстгальтера: дочь Майкла Джексона в прозрачном мини-платье засветила обнаженную грудь на вечеринке

Дочь покойного Майкла Джексона – Пэрис Джексон – посетила вечеринку Джаса Матура и Майкла Брауна, прошедшую накануне премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Для своего появления она выбрала провокационный лук. На ней было черное мини-платье с прозрачным верхом, длинными рукавами и высокой горловиной от бренда Celine. Поскольку под нарядом на Пэрис не было бюстгальтера, она без комплексов сверкала перед собравшимися своей пышной грудью.

Пэрис Джексон / Фото: Getty Images

Аутфит девушка дополнила черными колготами с монограммой Celine, черными лакированными туфлями-лодочками и черной блестящей сумочкой со стразами и золотой фурнитурой в виде логотипа бренда.

Джексон сделала укладку "Текстура", вечерний макияж и украсила руки большим количеством браслетов и колечков.

Напомним, Пэрис Джексон на гала-вечере фонда amfAR "Кино против СПИДа" предстала в интересном черном платье от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2024 года.

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