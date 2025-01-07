Без бюстгальтера: дочь Майкла Джексона в прозрачном мини-платье засветила обнаженную грудь на вечеринке

26-летняя Пэрис Джексон в откровенном образе total black появилась на пати.
Дочь покойного Майкла Джексона – Пэрис Джексон – посетила вечеринку Джаса Матура и Майкла Брауна, прошедшую накануне премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.
Для своего появления она выбрала провокационный лук. На ней было черное мини-платье с прозрачным верхом, длинными рукавами и высокой горловиной от бренда Celine. Поскольку под нарядом на Пэрис не было бюстгальтера, она без комплексов сверкала перед собравшимися своей пышной грудью.
Аутфит девушка дополнила черными колготами с монограммой Celine, черными лакированными туфлями-лодочками и черной блестящей сумочкой со стразами и золотой фурнитурой в виде логотипа бренда.
Джексон сделала укладку "Текстура", вечерний макияж и украсила руки большим количеством браслетов и колечков.
Напомним, Пэрис Джексон на гала-вечере фонда amfAR "Кино против СПИДа" предстала в интересном черном платье от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2024 года.
Читайте также:
- В зеленом платье с разрезом: дочь Майкла Джексона сверкнула ногами на красной дорожке
- В наряде с "хищным" принтом: дочь Майкла Джексона появилась на Неделе моды в Париже
- В прозрачном кроп-топе и гепардовой шубе: дочь Майкла Джексона в стильном луке пришла на афтепати