Без бюстгальтера: двоюродная внучка Джона Кеннеди появилась на мероприятии в платье с откровенным декольте

Двоюродная внучка 35-го президента США Джона Кеннеди – 29-летняя Мэрайя Кеннеди-Куомо – посетила гала-концерт Роберта Ф. Кеннеди по правам человека Ripple of Hope 2024 в Нью-Йорке.

В этот вечер девушка появилась на сцене, и для этого она выбрала довольно странный лук. Она была одета в откровенное черное мини-платье с обнаженной спиной и глубоким декольте. Под нарядом не было бюстгальтера и это выглядело довольно провокационно.

Мэрайя Кеннеди-Куомо / Фото: Getty Images

Аутфит Мэрайя дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями-лодочками.

Кеннеди-Куомо сделала укладку с локонами, макияж с длинными ресницами и розовыми румянами, а также украсила шею бриллиантовым колье.

Мэрайя Кеннеди-Куомо и Теллеф Лундевалл / Фото: Getty Images

На мероприятие она пришла вместе со своим мужем Теллефом Лундеваллем.

Читайте также: