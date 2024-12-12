Без бюстгальтера: двоюродная внучка Джона Кеннеди появилась на мероприятии в платье с откровенным декольте

Мэрайя Кеннеди-Куомо выбрала для торжественного мероприятия откровенный наряд.
Двоюродная внучка 35-го президента США Джона Кеннеди – 29-летняя Мэрайя Кеннеди-Куомо – посетила гала-концерт Роберта Ф. Кеннеди по правам человека Ripple of Hope 2024 в Нью-Йорке.
В этот вечер девушка появилась на сцене, и для этого она выбрала довольно странный лук. Она была одета в откровенное черное мини-платье с обнаженной спиной и глубоким декольте. Под нарядом не было бюстгальтера и это выглядело довольно провокационно.
Аутфит Мэрайя дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями-лодочками.
Кеннеди-Куомо сделала укладку с локонами, макияж с длинными ресницами и розовыми румянами, а также украсила шею бриллиантовым колье.
На мероприятие она пришла вместе со своим мужем Теллефом Лундеваллем.
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