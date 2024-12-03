Без бюстгальтера: Джессика Честейн в платье с обнаженной спиной позировала на церемонии

47-летняя актриса в наряде от Gucci выглядела стройно и привлекательно.
Джессика Честейн появилась на состоявшейся в Нью-Йорке церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards.
На мероприятии она продемонстрировала красивый образ. Звезда была одета в элегантное белое платье в рубчик от бренда Gucci с халтером в виде золотого бамбука.
Наряд имел обнаженную спину, которую она показала фотографам. Под нарядом на звезде не было бюстгальтера.
Аутфит Честейн дополнила золотыми босоножками на высокой платформе и каблуках. Она сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж с блестящими тенями и глянцевым блеском на губах. На руках у Джессики были золотые браслеты и кольца.
Напомним, Джессика Честейн надела свитер и шапку на мероприятие в честь Дня благодарения.
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