Категория
Шоу-бизнес
67
1 мин

Без бюстгальтера: Джоди Тернер-Смит попала в объективы папарацци на фермерском рынке

39-летняя британская актриса сходила за покупками.

Алина Онопа
Джоди Тернер-Смит

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Джоди Тернер-Смит попала в объективы папарацци на фермерском рынке в Студио-Сити, Калифорния. Актриса выбирала для себя фрукты.

Она предстала там в повседневном образе. На Джоди была голубая майка в рубчик, под которой не было бюстгальтера, и светлые джинсы.

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Волосы звезда собрала в низкий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе и украсила руки золотыми браслетами и кольцами. Лук Терне-Смит завершила бежевой сумкой.

Напомним, Джоди Тернер-Смит в красно-черном платье и с объемной прической появилась на презентации эксклюзивных 3D-кадров фильма "Трон: Арес", в котором она сыграла.

