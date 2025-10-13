- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера: Джоди Тернер-Смит попала в объективы папарацци на фермерском рынке
39-летняя британская актриса сходила за покупками.
Джоди Тернер-Смит попала в объективы папарацци на фермерском рынке в Студио-Сити, Калифорния. Актриса выбирала для себя фрукты.
Она предстала там в повседневном образе. На Джоди была голубая майка в рубчик, под которой не было бюстгальтера, и светлые джинсы.
Волосы звезда собрала в низкий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе и украсила руки золотыми браслетами и кольцами. Лук Терне-Смит завершила бежевой сумкой.
Напомним, Джоди Тернер-Смит в красно-черном платье и с объемной прической появилась на презентации эксклюзивных 3D-кадров фильма "Трон: Арес", в котором она сыграла.