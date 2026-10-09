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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: Джулия Гарнер в красном жакете на голое тело вышла в свет
Актриса привлекла внимание ярким нарядом с глубоким декольте.
Джулию Гарнер папарацци запечатлелив районе Мидтаун в Нью-Йорке. Актриса продемонстрировала на улицах города яркий лук.
На ней был красный костюм, состоящий из широких брюк и удлиненного приталенного жакета с шалевыми лацканами, который она надела на голое тело. Главным акцентом ее образа стало глубокое декольте почти до пупка.
Костюм она дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках и небольшой белой сумкой, которую держала под рукой. Также актриса несла черные солнцезащитные очки.
Гарнер сделала прическу с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр. В ушах у нее были небольшие золотые серьги с черными камнями.
Напомним, Джулия Гарнер приняла участие в показе Vogue World. Она вышла на подиум в образе Марии-Антуанетты.