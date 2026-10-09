ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: Джулия Гарнер в красном жакете на голое тело вышла в свет

Актриса привлекла внимание ярким нарядом с глубоким декольте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Джулия Гарнер

Джулия Гарнер / © Getty Images

Джулию Гарнер папарацци запечатлелив районе Мидтаун в Нью-Йорке. Актриса продемонстрировала на улицах города яркий лук.

На ней был красный костюм, состоящий из широких брюк и удлиненного приталенного жакета с шалевыми лацканами, который она надела на голое тело. Главным акцентом ее образа стало глубокое декольте почти до пупка.

Джулию Гарнер / © Getty Images

Джулию Гарнер / © Getty Images

Костюм она дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках и небольшой белой сумкой, которую держала под рукой. Также актриса несла черные солнцезащитные очки.

Гарнер сделала прическу с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр. В ушах у нее были небольшие золотые серьги с черными камнями.

Напомним, Джулия Гарнер приняла участие в показе Vogue World. Она вышла на подиум в образе Марии-Антуанетты.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie