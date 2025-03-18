Без бюстгальтера: экс-порноактриса в ярком платье с глубоким декольте блеснула пышной грудью

В объективы папарацци на улицах Майами попала бывшая порноактриса, медиаперсона и активистка – Миа Халифа. Она шла на ужин WTA Celebrates Miami Open, на котором собрались известные женщины из мира моды, искусства и дизайна.

Мия выбрала для такого события длинное платье цвета индиго с золотыми пряжками с жемчужинами и камнями. Оно было немного помято. Главный акцент в ее образе был на глубоком V-образном декольте, под которым не было бюстгальтера, поэтому она сверкала своей пышной грудью.

Мио Халифа / Фото: Getty Images

Образ Халифа дополнила босоножками с камнями и на шпильках, а также клатчем цвета металлик, украшенного золотым декором с жемчужинами.

У девушки были распущены волосы, макияж с блестящими тенями, оптические очки на лице, лаконичные серьги в ушах, золотые цепочки на шее и груди, а также кольца и браслеты на руках.

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