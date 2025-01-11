Без бюстгальтера: экс-жена Харви Вайнштейна в полупрозрачном платье и с любимым сияла на церемонии

Джорджина Чапман в красивом образе предстала на премии в Нью-Йорке.

Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa – Джорджина Чапман – вместе со своим любимым – 51-летним оскароносным актером Эдрианом Броуди посетила церемонию вручения премии New York Film Critics Circle Awards. Мероприятие прошло в центре Тао в Нью-Йорке.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Чапман сияла в полупрозрачном серебристо-сером платье макси без бретелек. Наряд был украшен перьями и вышивкой из бисера и паеток. Под платьем не было бюстгальтера, что добавило ее образу сексуальности.

Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Аутфит Джорджина дополнила босоножками с открытыми носками и на каблуках. Она сделала укладку с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах и черные маникюр и педикюр. В ушах у актрисы были лаконичные серьги с камнями.

Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Броуди, получивший награду за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", предстал в бархатном костюме с атласными лацканами на пиджаке, черной футболке и черных лакированных туфлях.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджина Чапман на красной дорожке премии "Золотой глобус" позировала в прозрачном платье макси от Marchesa, украшенном черными цветочными аппликациями и воланами в зоне декольте.

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