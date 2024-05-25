Без бюстгальтера: Эль Фэннинг в полупрозрачном платье блеснула грудью на красной дорожке

26-летняя актриса выбрала для своего появления на кинофестивале смелый лук.
Эль Фэннинг посетила закрытие 77-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке актриса появилась в откровенном аутфите.
На ней было белое свободное полупрозрачное платье с принтом ромашек и глубоким декольте от бренда Gucci. Ткань была плиссирована и собрана на талии, что создавало эффект рюшей.
На Фэннинг не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими своей грудью.
На спине был вырез, который звезда показала фотографам.
Аутфит Эль дополнила прической каре и макияжем в натуральных оттенках.
А накануне Фэннинг выступила членом жюри L'Oréal награждения в конкурсе "Огоньки женского достоинства". Актриса является амбассадором L'Oréal Paris с 2017 года и приняла эту роль от Кейт Уинслет.
На мероприятие она надела ансамбль из коллекции Chanel Haute Couture весна 2024 года. Он состоял из укороченного твидового жакета с пайетками и длинной пышной юбки из фатина. Под жакетом на ней был бежевый кроп-топ. Лук звезда завершила украшения от Cartier и белой лентой в волосах.
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