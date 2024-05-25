Без бюстгальтера: Эль Фэннинг в полупрозрачном платье блеснула грудью на красной дорожке

26-летняя актриса выбрала для своего появления на кинофестивале смелый лук.

Эль Фэннинг посетила закрытие 77-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке актриса появилась в откровенном аутфите.

На ней было белое свободное полупрозрачное платье с принтом ромашек и глубоким декольте от бренда Gucci. Ткань была плиссирована и собрана на талии, что создавало эффект рюшей.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

На Фэннинг не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими своей грудью.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

На спине был вырез, который звезда показала фотографам.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Аутфит Эль дополнила прической каре и макияжем в натуральных оттенках.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

А накануне Фэннинг выступила членом жюри L'Oréal награждения в конкурсе "Огоньки женского достоинства". Актриса является амбассадором L'Oréal Paris с 2017 года и приняла эту роль от Кейт Уинслет.

На мероприятие она надела ансамбль из коллекции Chanel Haute Couture весна 2024 года. Он состоял из укороченного твидового жакета с пайетками и длинной пышной юбки из фатина. Под жакетом на ней был бежевый кроп-топ. Лук звезда завершила украшения от Cartier и белой лентой в волосах.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

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