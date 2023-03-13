Без бюстгальтера: Элизабет Олсен блеснула сосками на кинопремии "Оскар"

34-летняя актриса появилась на красной дорожке в соблазнительном платье в стиле 1920-х годов.

В Лос-Анджелесе прогремела 95-я церемония вручения кинопремии "Оскар". На красной дорожке звездные красавицы демонстрировали свои роскошные образы.

Среди них была и Элизабет Олсен, которыя выбрала для своего появления черное блестящее вечернее платье от французского Дома моды Givenchy с американской проймой, пикантным декольте, бахромой и прозрачным подолом. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

С одной стороны он был декорирован черными бархатными бантами.

Под платьем отсутствовал бюстгальтер, поэтому Олсен без комплексов сверкала на мероприятии сосками.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Спина Элизабет была обнаженной, которую она охотно продемонстрировала фотографам.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Аутфит актриса дополнила черными босоножками на шпильках от Giuseppe Zanotti.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Волосы она собрала в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши красивыми золотыми серьгами Cartier со стразами.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

На послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair Олсен пришла тоже в черном платье со шлейфом, драпировкой спереди и глубоким декольте. На шее у нее было роскошное колье с драгоценными камнями, а в ушах – лаконичные серьги.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Напомним, а Холли Берри появилась на кинопремии в белом платье с высоким разрезом до бедра и без трусов.

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