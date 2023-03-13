Без бюстгальтера: Элизабет Олсен блеснула сосками на кинопремии "Оскар"

34-летняя актриса появилась на красной дорожке в соблазнительном платье в стиле 1920-х годов.
В Лос-Анджелесе прогремела 95-я церемония вручения кинопремии "Оскар". На красной дорожке звездные красавицы демонстрировали свои роскошные образы.
Среди них была и Элизабет Олсен, которыя выбрала для своего появления черное блестящее вечернее платье от французского Дома моды Givenchy с американской проймой, пикантным декольте, бахромой и прозрачным подолом. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды.
С одной стороны он был декорирован черными бархатными бантами.
Под платьем отсутствовал бюстгальтер, поэтому Олсен без комплексов сверкала на мероприятии сосками.
Спина Элизабет была обнаженной, которую она охотно продемонстрировала фотографам.
Аутфит актриса дополнила черными босоножками на шпильках от Giuseppe Zanotti.
Волосы она собрала в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши красивыми золотыми серьгами Cartier со стразами.
На послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair Олсен пришла тоже в черном платье со шлейфом, драпировкой спереди и глубоким декольте. На шее у нее было роскошное колье с драгоценными камнями, а в ушах – лаконичные серьги.
Напомним, а Холли Берри появилась на кинопремии в белом платье с высоким разрезом до бедра и без трусов.
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