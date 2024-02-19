Без бюстгальтера: Эшли Робертс в изумрудном наряде сверкнула сосками на улицах Лондона

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls вернулась с отдыха в теплых краях и пришла на работу без белья.

Эшли Робертс попала в объектив папарацци в Лондоне, когда вышла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Звезда выбрала для своего выхода яркий монохромный лук от бренда Karen Millen. На ней был наряд изумрудного оттенка, состоявший из водолазки и длинной юбки с запахом, драпировкой и зеленым поясом. Сквозь тонкую ткань верха были видны ее соски, ведь она не надела бюстгальтер.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Робертс дополнила черными лакированными туфлями и черной сумочкой из крокодиловой кожи от Balenciaga. Волосы она собрала сзади, выпустив спереди пряди, надела на лицо черные очки и завершила лук молочным маникюром.

Напомним, Эшли Робертс провела свой отпуск в Марокко, откуда показала пикантные снимки в черном бикини и топлес.

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