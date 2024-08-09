Без бюстгальтера: Эшли Робертс в шелковом платье блеснула сосками на улицах Лондона

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls без белья пришла на работу.
Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.
Звезда выбрала для своего выхода черное шелковое платье макси, под которым, конечно же, не было бюстгальтера, ведь она не любит их носить. Сквозь тонкую ткань были видны ее соски.
Наряд Эшли скомбинировали с черными кроссовками с белыми полосками и небольшой черной сумкой, инкрустированной стразами.
Робертс распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а шею украсила золотой цепочкой с подвеской.
Напомним, в прошлый раз Эшли Робертс оконфузилась на улицах Лондона. Она вышла в малом корсетном топе и помятых штанах.
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