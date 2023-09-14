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Без бюстгальтера: фэшн-блогер в роскошном платье с глубоким декольте сияла на показе Ralph Lauren

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
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Без бюстгальтера: фэшн-блогер в роскошном платье с глубоким декольте сияла на показе Ralph Lauren

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Леони Ханне в образе lady in red появилась на модном шоу.

Немецкая модная блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер – 35-летняя Леони Ханне посетила показ бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Леони Ханне / © Associated Press
Леони Ханне / Фото: Associated Press

Для фэшн-ивента она выбрала роскошный аутфит. На ней было атласное красное платье макси на тонких бретельках и со шлейфом от Ralph Lauren. Наряд имел разрез и глубокое декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер.

Леони Ханне / © Associated Press
Леони Ханне / Фото: Associated Press

Леони собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на руках – браслеты и кольца. Ханне выглядела просто невероятно.

Леони Ханне / © Associated Press
Леони Ханне / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
318
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