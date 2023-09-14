Без бюстгальтера: фэшн-блогер в роскошном платье с глубоким декольте сияла на показе Ralph Lauren

Немецкая модная блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер – 35-летняя Леони Ханне посетила показ бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Для фэшн-ивента она выбрала роскошный аутфит. На ней было атласное красное платье макси на тонких бретельках и со шлейфом от Ralph Lauren. Наряд имел разрез и глубокое декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Леони собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на руках – браслеты и кольца. Ханне выглядела просто невероятно.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Читайте также: