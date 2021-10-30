Без бюстгальтера: финалистка "Холостяка-11" топлес позировала перед камерой

Юлия Бельченко "Зайка" снялась топлес и обратилась к фолловерам.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – опубликовала в Instagram пикантное видео с фотосъемки. На нем девушка предстала в черном жакете на голое тело. Затем она появляется и вовсе топлес, прикрывая обнаженную грудь подушкой.

"Срам! Тело - храм нашей души. Наш внешний облик отражает наш внутренний мир. Я люблю свое тело, и оно отвечает мне взаимностью. Дело ведь не только в питании и спорте, а и в мировосприятии.

Человеческое тело прекрасно. Нужно перестать стесняться себя. Наверное, самый первый шаг к красиво телу - это любовь к своему как внутреннему, так и внешнему обличию. Попробуйте хотя бы 2 недели не осуждать других и себя, а сконцентрироваться на любви. Можно смотреть на это видео и увидеть красоту, а можно с легкостью опошлить (Юль, где лифчик? Что за срам?). Любите себя и не судите других. Всем добра!" – подписала видео Юлия.

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