Без бюстгальтера: финалистка "Холостяка-12" показала фото топлес

Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" - Александра Мудрая - опубликовала в Instagram пикантный снимок. На нем девушка позирует топлес, лежа на кожаном диване. Из одежды на ней только джинсы. Саша улыбается в камеру.

Александра Мудрая/Instagram

В посте Саша призналась, что это фото было сделано год назад, накануне полномасштабной войны.

"Я так рада была провести время с семьей в Харькове, что так давно не видела их из-за шоу "Холостяк". Вы, видимо, не видите тревожности на моем лице, но она была там. Что-то уже было в воздухе за два дня до того, как ад пришел в мою страну, за 2 дня до того, как все в моей жизни полностью изменилось, за 2 дня до того…

Есть такая фраза, что время вылечивает все раны... но вы должны знать, что этот процесс отстой. Когда у тебя травма, время ничего не меняет, единственное, что меняется, – это ты. Ты растешь, и твоя боль растет вместе с тобой, но она не покидает твою душу, она просто становится тише", — написала Мудрая.

Напомним, свою фотографию топлес показала и другая участница проекта "Холостяк" — актриса Виктория Варлей. Она соблазнительно позировала на пляже в Майами.

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