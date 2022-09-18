Без бюстгальтера: финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" блеснула обнаженной грудью

Юлия Бельченко в дерзком аутфите снялась в фотосессии.
Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – снялась в пикантной фотосессии, в которой она предстала в дерзком луке. Фотографии девушка опубликовала в Instagram.
Перед объективом фотокамеры Юля соблазнительно позировала в высоких черных трусах и белой расстегнутой рубашке. Под рубашкой отсутствовал бюстгальтер, поэтому Бельченко блеснула обнаженной и сексуальной грудью.
Талию она подчеркнула широким поясом с двойными ремешками. На шее висел золотой кулон на тонкой цепочке.
Аутфит "Зайка" дополнила черными ботфортами на шпильках, высоким хвостом, одну прядь она украсила металлическими кольцами, а также нежным макияжем с акцентом на глазах.
Юлия продемонстрировала стройную сексуальную фигуру.
Напомним, ранее Бельченко показала видео с отдыха на Кипре. В ролике красавица лежит на скале и наслаждается моментом. Одета она в белый вязаный кроп-топ с V-образным вырезом, белую рубашку и бежевые брюки.
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