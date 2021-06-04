Без бюстгальтера: финалистка шоу "Холостяк-11" позировала перед камерой топлес

Юлия Бельченко фото топлес призвала всех женщин пойти на осмотр к маммологу.

Финалистка 11-го сезона "Холостяка" — Юлия Бельченко "Зайка" — опубликовала в Instagram пикантный снимок. Перед камерой красотка позировала топлес и босиком, сидя на полу, на фоне зеркала. Из одежды на ней была лишь белая юбка макси. Обнаженную грудь "Зайки" прикрыла руками.

Образ Бельченко дополнила прической с локонами, собранными сзади, и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Под снимком Юля призвала всех женщин регулярно проходит осмотр у маммолога.

"Ежегодно в Украине регистрируют около 16 тыс. новых случаев заболевания раком молочной железы.

К сожалению, от этого никто не застрахован. Правильный образ жизни, конечно, снижает риски, но не дает гарантий. Поэтому так важно проходить плановые осмотры каждый год.

В случае чего, время играет решающую роль. И чем раньше обнаружить болезнь, тем оптимистичней прогнозы.

Не относись к этому посту как к очередному промежуточному тексту в Инстаграм. Позаботься о своем здоровье, здоровье мамы, сестры и подруги. Запишитесь к маммологу.

Здоровье - ценнейший дар. Девушки, женщины, обещайте себе беречь себя", - написала участница "Холостяка".

Напомним, после своего проигрыша "Зайка" написала в соцсети пост, в котором обратилась к холостяку Михаилу Заливако: "Мне повезло, что наша пара не сложилась".

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