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Без бюстгальтера: финалистка шоу "Холостяк-12" в откровенном бронзовом платье блеснула грудью

Без бюстгальтера: финалистка шоу "Холостяк-12" в откровенном бронзовом платье блеснула грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1118
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: финалистка шоу "Холостяк-12" в откровенном бронзовом платье блеснула грудью

Саша Мудро/Instagram

Саша Мудрая продемонстрировала новый сексуальный аутфит.

Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – поделилась в Instagram новым снимком из профессиональной фотосессии.

Девушка предстала перед объективом фотокамеры в соблазнительном аутфите. Она позировала, откинув голову назад.

На Мудрой было бронзовое мини-платье с откровенным декольте почти до пупка. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Саша смогла блеснуть грудью.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Напомним, ранее Саша Мудрая показывала фото из Мексики, на котором она была запечатлена в гламурном блестящем купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
1118
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