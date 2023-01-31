Без бюстгальтера: финалистка шоу "Холостяк-12" в откровенном бронзовом платье блеснула грудью

Саша Мудрая продемонстрировала новый сексуальный аутфит.
Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – поделилась в Instagram новым снимком из профессиональной фотосессии.
Девушка предстала перед объективом фотокамеры в соблазнительном аутфите. Она позировала, откинув голову назад.
На Мудрой было бронзовое мини-платье с откровенным декольте почти до пупка. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Саша смогла блеснуть грудью.
Напомним, ранее Саша Мудрая показывала фото из Мексики, на котором она была запечатлена в гламурном блестящем купальнике.
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