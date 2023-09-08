Без бюстгальтера: гостья Венецианского кинофестиваля появилась на красной дорожке в прозрачном платье

Звездные красавицы, чтобы оказаться в центре внимания мероприятия, выбирают для своего выхода провокационные аутфиты.

На Венецианском кинофестивале ни один день не проходит без откровенных образов на красной дорожке. На этот раз наше внимание привлекла гостя мероприятия, которая предстала перед фотографами в прозрачном платье с глубоким вырезом, украшенном цветочным орнаментом из черных блестящих пайеток.

Под наряд женщина надела только черные стринги. Вместо бюстгальтера красавица решила использовать нюдовые наклейки на соски в форме цветов.

Гостья Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Гостья продемонстрировала стройную фигуру и сверкнула грудью.

Платье она скомбинировала с прозрачными босоножками. Она сделала укладку с "мокрым" эффектом, насыщенный макияж с акцентом на глазах и украсила уши длинными серебряными серьгами. Молочный маникюр и педикюр завершили провокационный аутфит женщины.

Напомним, модель Лейла Депина вышла на красную дорожку в бежевом асимметричном платье-сетке, которое больше напоминало тряпку из ниток. Наряд абсолютно ничего не прикрывал.

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