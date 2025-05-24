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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: Холли Берри в кружевном "голом" платье появилась на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
58-летняя актриса в смелом наряде вышла на красную дорожку в Каннах.
На Лазурном побережье состоялась церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке появилась Холли Берри, которая в этом году была членом жюри.
Актриса выбрала для своего появления романтический и смелый образ одновременно. На ней было белое кружевное «голое» платье, под которым не было бюстгальтера, поэтому Холли сверкала перед собравшимися своей пышной грудью. На талии у нее был черный бархатный тонкий ремешок-лента с бантом.
Аутфит Берри дополнила черными бархатными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках.
Холли сделала укладку с локонами, макияж в бронзово-персиковых оттенках, молочный маникюр и завершила лук бриллиантовыми украшениями.
Напомним, Холли Берри на одном из мероприятий в Каннах появилась в элегантном корсетном платье бордового цвета без бретелек и с интересной деталью.