Без бюстгальтера: "Холостячка" Злата Огневич в пикантном образе снялась в фотосессии

Певица надела для фотосъемки жакет на голое тело.
Артистка и главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" – Злата Огневич, снялась в новой фотосессии.
Певица продемонстрировала несколько стильных луков. Сначала она позировала в брючном костюме травяного цвета и бежевых босоножках.
Жакет Злата надела на голое тело – выглядело это очень соблазнительно. Шею звезды украшала цепочка.
Затем артистка позировала перед камерой в черном брючном костюме, сочетав его с черными босоножками. Жакет с атласными лацканами украшали блестки.
В нем красотка также похвасталась своим декольте.
Огневич также продемонстрировала аутфит в полупрозрачной кремовой блузке, трикотажном кроп-топе и брюках. Наряд она дополнила босоножками с декором из камней.
Красивая укладка и макияж в нежно-шоколадных оттенках завершил образ певицы.
В подписи к снимкам Злата рассказала о любимых вещах в гардеробе.
"Если меня спросят об элементе, без которого я не представляю свой базовый гардероб, я однозначно отвечу - это брючный костюм. Дополни его яркими аксессуарами, сочной помадой - и вечерний образ готов.
А может быть, просто собрать волосы, сделать нюдовый мейк - и смело в офис, на работу. Перед этим забежав за вкусным капучино в любимое бистро!
Мой любимый вариант: брючный костюм+удобные кроссы и тренч", - написала артистка.
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