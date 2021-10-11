Без бюстгальтера: "Холостячка" Злата Огневич в пикантном образе снялась в фотосессии

Без бюстгальтера: "Холостячка" Злата Огневич в пикантном образе снялась в фотосессии

Певица надела для фотосъемки жакет на голое тело.

Артистка и главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" – Злата Огневич, снялась в новой фотосессии.

Певица продемонстрировала несколько стильных луков. Сначала она позировала в брючном костюме травяного цвета и бежевых босоножках.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Жакет Злата надела на голое тело – выглядело это очень соблазнительно. Шею звезды украшала цепочка.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Затем артистка позировала перед камерой в черном брючном костюме, сочетав его с черными босоножками. Жакет с атласными лацканами украшали блестки.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В нем красотка также похвасталась своим декольте.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Огневич также продемонстрировала аутфит в полупрозрачной кремовой блузке, трикотажном кроп-топе и брюках. Наряд она дополнила босоножками с декором из камней.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Красивая укладка и макияж в нежно-шоколадных оттенках завершил образ певицы.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В подписи к снимкам Злата рассказала о любимых вещах в гардеробе.

"Если меня спросят об элементе, без которого я не представляю свой базовый гардероб, я однозначно отвечу - это брючный костюм. Дополни его яркими аксессуарами, сочной помадой - и вечерний образ готов.

А может быть, просто собрать волосы, сделать нюдовый мейк - и смело в офис, на работу. Перед этим забежав за вкусным капучино в любимое бистро!

Мой любимый вариант: брючный костюм+удобные кроссы и тренч", - написала артистка.

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