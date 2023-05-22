Без бюстгальтера: хореограф пришла на церемонию в прозрачном платье и блеснула обнаженной грудью

В Нью-Йорке состоялась 27-я ежегодная церемония награждения Webby Awards. Самый провокационный образ для этого мероприятия вібрала новозеландская хореограф и танцовщица Пэррис Гебель.

На сцену женщина вышла в любимом наряде многих звезд – прозрачном платье с оптической иллюзией от бренда Jean Paul Gaultier. Под ней на Пэррис были только черные стринги. Гебель сверкнула обнаженной грудью, соски которых спрятала под наклейками, а также – пышной фигурой.

Пэррис Гебель / Фото: Getty Images

С того момента, как мы в последний раз видели хореографа, она перекрасилась в блонд. Волосы Пэррис собрала в высокий хвост, сделала насыщенный вечерний макияж, украсила уши длинными серьгами, а руку – кольцом с камнем. Длинный маникюр завершил лук танцовщицы.

К слову, в подобных платьях выходили в свет Ким Кардашьян, Биби Рекса, Тина Кароль и Lizzo.

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