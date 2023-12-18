Без бюстгальтера и комплексов: звезда реалити в прозрачном платье пришла на вечеринку

Челси Лазкани любит носить провокационные наряды, в которых оказывается в центре внимания любого мероприятия.

Звезда реалити-шоу Челси Лазкани стала гостьей вечеринки по случаю дня рождения своей подруги и коллеги из Selling Sunset Аманзы Смит. Пати состоялась в Beauty & Essex в Лос-Анджелесе.

Для своего появления красавица выбрала откровенный лук. На ней было прозрачное длинное платье без бретелек, расшитое серебряными пайетками и блестками. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому соски Челси спрятала под наклейками в цвет кожи.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Аутфит Лазкани дополнила прозрачными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках. Она сделала гладкую короткую прическу, макияж с пышными ресницами, дополнила образ бриллиантовыми украшениями, длинным маникюром с декором и французским педикюром. Челси выглядела стройно и эффектно.

Напомним, подруга Челси – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса в обтягивающем мини-платье с питоновым принтом и соблазнительными вырезами в зоне декольте и на животе.

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