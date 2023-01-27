Без бюстгальтера и макияжа: украинская модель Ирина Кравченко топлес позировала в чувственной фотосессии

Украинская манекенщица продемонстрировала свою естественную красоту в фотосете.
Ирина Кравченко снялась в новой фотосессии и показала самые лучшие кадры на своей странице в Facebook. Автором фотосета выступил Paul Terrie.
Перед объективом фотокамеры Ирина предстала топлес. Обнаженную грудь она прикрывала руками или ногами. Из одежды на ней было только пудровое кружевное белье.
Манекенщица чувственно позировала, демонстрируя красоту своего тела.
Особое внимание было уделено лицу Ирины, которое было без макияжа. Ее лук дополнила короткая прическа. И никаких аксессуаров, только природная красота.
На некоторых фотографиях Кравченко появилась в черной одежде.
Напомним, Ирина Кравченко на показе Schiaparelli продефилировала в элегантном атласном синем платье на одно плечо с желтой вставкой.
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