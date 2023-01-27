Без бюстгальтера и макияжа: украинская модель Ирина Кравченко топлес позировала в чувственной фотосессии

Украинская манекенщица продемонстрировала свою естественную красоту в фотосете.

Ирина Кравченко снялась в новой фотосессии и показала самые лучшие кадры на своей странице в Facebook. Автором фотосета выступил Paul Terrie.

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

Перед объективом фотокамеры Ирина предстала топлес. Обнаженную грудь она прикрывала руками или ногами. Из одежды на ней было только пудровое кружевное белье.

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

Манекенщица чувственно позировала, демонстрируя красоту своего тела.

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

Особое внимание было уделено лицу Ирины, которое было без макияжа. Ее лук дополнила короткая прическа. И никаких аксессуаров, только природная красота.

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

На некоторых фотографиях Кравченко появилась в черной одежде.

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

Ирина Кравченко/Фото Paul Terrie

Напомним, Ирина Кравченко на показе Schiaparelli продефилировала в элегантном атласном синем платье на одно плечо с желтой вставкой.

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