Без бюстгальтера и с глубоким вырезом: норвежско-сомалийская актриса в откровенном платье привлекла внимание папарацци

Алиша Бо / © Getty Images

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В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала норвежско-сомалийская актриса Алиша Бо.

На ней было смелое черное платье макси, состоящее из шелка и кружева. Наряд имел американскую пройму, глубокий вырез, вырезы по бокам и разрез спереди на юбке. Звезда выглядела стройно и привлекательно.

Алиша Бо / © Getty Images

Аутфит Бо дополнила черными туфлями на высоких платформах и каблуках, а также черной сумкой.

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Алиша сделала волнистую укладку с заплетенными косичками, макияж с черными стрелками и коричневой помадой, а также перламутровый маникюр. На шее у нее был бархатный фиолетовый чокер с бусинами, а на талии была фиолетовая лента.