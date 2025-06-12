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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера и с глубоким вырезом: норвежско-сомалийская актриса в откровенном платье привлекла внимание папарацци
Алиша Бо в смелом наряде продемонстрировала стройную фигуру.
В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала норвежско-сомалийская актриса Алиша Бо.
На ней было смелое черное платье макси, состоящее из шелка и кружева. Наряд имел американскую пройму, глубокий вырез, вырезы по бокам и разрез спереди на юбке. Звезда выглядела стройно и привлекательно.
Аутфит Бо дополнила черными туфлями на высоких платформах и каблуках, а также черной сумкой.
Алиша сделала волнистую укладку с заплетенными косичками, макияж с черными стрелками и коричневой помадой, а также перламутровый маникюр. На шее у нее был бархатный фиолетовый чокер с бусинами, а на талии была фиолетовая лента.