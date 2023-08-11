Без бюстгальтера и с грязными ногтями на ногах: певица в "голом" платье блеснула пышной грудью на ивенте

Американская певица Slayyyter посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Чтобы быть в центре внимания ивента, девушка выбрала откровенный аутфит. Она одела серебряное короткое платье-сетку с халтером от американской дизайнера Натальи Феднер, под которым на ней были лишь нюдовые стринги.

Несмотря на то, что наряд абсолютно ничего не прикрывал, артистка с уверенностью позировала фотографам и светила на публику обнаженной грудью.

Певица Slayyyter / Фото: Associated Press

Свой образ Slayyyter дополнила серебряными босоножками на прозрачных шпильках. А вот педикюр звезды был неухоженным – на ногтях видна грязь.

Певица Slayyyter / Фото: Associated Press

Певица сделала высокую прическу и вечерний макияж смоки-айс. В ушах у нее были длинные блестящие серьги, а на руке – браслет с камнями. Лук она завершила длинным белым маникюром.

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