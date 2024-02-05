Без бюстгальтера и с клатчем-арбузом: поэтесса появилась на красной дорожке в прозрачном платье

Знаменитости, чтобы привлечь к себе внимание на мероприятии, выбирают провокационные луки.

Американская поэтесса Ажа Моне посетила церемонию награждения премии "Грэмми", состоявшаяся в Лос-Анджелесе.

Для своего появления она выбрала откровенный образ. На красной дорожке Ажа предстала в черном прозрачном платье без рукавов, украшенном черными аппликациями с пайетками, которые прикрывали ее обнаженную грудь. Под нарядом были черные трусы.

Ажа Моне / Фото: Associated Press

Лук Моне дополнила гламурным клатчем в виде ломтика арбуза, инкрустированного стразами.

Ажа Моне / Фото: Associated Press

Она заплела африканские косички и собрала их в элегантную прическу, сделала макияж смоки-айс, украсила уши серьгами-кольцами с камнями, руки – браслетом и бриллиантовыми кольцами. Длинный острый маникюр завершил аутфит Ажи.

А американская певица Оливия Родриго пришла на "Грэмми" в винтажном кремовом платье макси от бренда Versace, в котором Линда Евангелиста продефилировала на подиуме в 1995 году.

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