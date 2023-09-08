Без бюстгальтера и с кровью на ногах: модель в платье из ниток и босиком вышла на красную дорожку

Лейла Депина не изменяет своей привычке выходить на красную дорожку в откровенных луках.
Модель и актриса Лейла Депина своими провокационными образами продолжает эпатировать публику на Венецианском кинофестивале.
В этот раз девушка появилась на красной дорожке в бежевом асимметричном платье-сетке, которое больше напоминало тряпку из ниток. Наряд абсолютно ничего не прикрывал. Под ним на Лейле были только бежевые трусы.
Депина вышла на дорожку босиком. Сначала мы подумали, что она решила сэкономить на обуви, но потом разглядели на ее пальцах ног кровь – видимо, модель натерла ноги туфлями и сняла их.
Лук девушка дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с пышными ресницами, металлическим аксессуаром на лице и золотой моно-серьгой в форме логотипа Chanel. Тело Лейла обмазала сверкавшим на свете хайлайтером.
Депина чувствовала себя уверенно и смело позировала перед камерами, демонстрируя свой провокационный аутфит.
Напомним, в прошлый раз на кинофестивале в Венеции Лейла появилась в "голом" платье, которое состояло из золотистых цепочек и стразов.
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