Без бюстгальтера и с кровью на ногах: модель в платье из ниток и босиком вышла на красную дорожку

Лейла Депина не изменяет своей привычке выходить на красную дорожку в откровенных луках.

Модель и актриса Лейла Депина своими провокационными образами продолжает эпатировать публику на Венецианском кинофестивале.

В этот раз девушка появилась на красной дорожке в бежевом асимметричном платье-сетке, которое больше напоминало тряпку из ниток. Наряд абсолютно ничего не прикрывал. Под ним на Лейле были только бежевые трусы.

Лейла Депина / Фото: Getty Images

Депина вышла на дорожку босиком. Сначала мы подумали, что она решила сэкономить на обуви, но потом разглядели на ее пальцах ног кровь – видимо, модель натерла ноги туфлями и сняла их.

Лейла Депина / Фото: Getty Images

Лук девушка дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с пышными ресницами, металлическим аксессуаром на лице и золотой моно-серьгой в форме логотипа Chanel. Тело Лейла обмазала сверкавшим на свете хайлайтером.

Депина чувствовала себя уверенно и смело позировала перед камерами, демонстрируя свой провокационный аутфит.

Напомним, в прошлый раз на кинофестивале в Венеции Лейла появилась в "голом" платье, которое состояло из золотистых цепочек и стразов.

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