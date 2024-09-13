Без бюстгальтера и с обнаженной спиной: американская певица в кожаном наряде посетила ивент

31-летняя артистка Tinashe в откровенном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Певица Tinashe посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
Для такого события она выбрала откровенный аутфит от бренда Rick Owens. На ней был черный кожаный наряд, который был сшит, словно из кусков ткани. Он состоял из длинной приталенной юбки и двух полосок, наполовину прикрывавших грудь артистки. Спина и живот звезды были обнажены.
Лук Tinashe дополнила длинными серьгами, массивной металлической подвеской на цепочке и массивным браслетом на руке. Волосы она заплела в тонкие косички, сделала макияж с пышными ресницами и длинный французский маникюр.
Напомним, Tinashe на вечеринке GQ Men of the Year 2022 в Калифорнии предстала в стильном сером костюме, жакет которого надела на голое тело.
Читайте также: