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Без бюстгальтера и с обнаженной спиной: американская певица в кожаном наряде посетила ивент

Без бюстгальтера и с обнаженной спиной: американская певица в кожаном наряде посетила ивент

Tinashe / Фото: Associated Press

31-летняя артистка Tinashe в откровенном наряде продемонстрировала стройную фигуру.

Певица Tinashe посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

Для такого события она выбрала откровенный аутфит от бренда Rick Owens. На ней был черный кожаный наряд, который был сшит, словно из кусков ткани. Он состоял из длинной приталенной юбки и двух полосок, наполовину прикрывавших грудь артистки. Спина и живот звезды были обнажены.

Tinashe / © Associated Press
Tinashe / Фото: Associated Press
Tinashe / © Associated Press
Tinashe / Фото: Associated Press

Лук Tinashe дополнила длинными серьгами, массивной металлической подвеской на цепочке и массивным браслетом на руке. Волосы она заплела в тонкие косички, сделала макияж с пышными ресницами и длинный французский маникюр.

Tinashe / © Associated Press
Tinashe / Фото: Associated Press

Напомним, Tinashe на вечеринке GQ Men of the Year 2022 в Калифорнии предстала в стильном сером костюме, жакет которого надела на голое тело.

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