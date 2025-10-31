- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера и с обнаженным верхом: Теяна Тейлор в провокационном образе произвела фурор на ивенте
34-летняя певица и актриса любит эпатировать публику своими откровенными выходами.
Теяна Тейлор посетила мероприятие Time100 Next на пирсе в Нью-Йорке. Для своего появления она выбрала провокационный образ из коллекции прет-а-порте весна-лето 2026 от дизайнера Хайдера Акерманна для бренда Tom Ford.
На звезде был черный наряд, который состоял из прозрачной юбки макси с нитью, которая соединяла юбку и халтер. Ее верх был обнаженным и, кроме того на ней не было бюстгальтера.
Аутфит Теяна дополнила черным удлиненным жакетом приталеного силуета и без пуговиц, с белым платком-паше и белыми манжетами.
Тейлор сделала объемную короткую прическу, насыщенный макияж и нюдовый маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке кольцо.
Напомним, Теяна Тейлор на премьере юридического драматического сериала "Все честно" в Лондоне появилась в кожаном крокодиловом наряде от бренда Tamara Ralph.