Без бюстгальтера и с обнаженным верхом: Теяна Тейлор в провокационном образе произвела фурор на ивенте

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор посетила мероприятие Time100 Next на пирсе в Нью-Йорке. Для своего появления она выбрала провокационный образ из коллекции прет-а-порте весна-лето 2026 от дизайнера Хайдера Акерманна для бренда Tom Ford.

На звезде был черный наряд, который состоял из прозрачной юбки макси с нитью, которая соединяла юбку и халтер. Ее верх был обнаженным и, кроме того на ней не было бюстгальтера.

Аутфит Теяна дополнила черным удлиненным жакетом приталеного силуета и без пуговиц, с белым платком-паше и белыми манжетами.

Тейлор сделала объемную короткую прическу, насыщенный макияж и нюдовый маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке кольцо.

Напомним, Теяна Тейлор на премьере юридического драматического сериала "Все честно" в Лондоне появилась в кожаном крокодиловом наряде от бренда Tamara Ralph.