Без бюстгальтера и с разрезом до пупка: американская актриса пришла на фэшн-шоу в откровенном образе

Папарацци запечатлели американскую актрису Кристин Куинн на Неделе моды в Париже. Женщина посетила показ кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier.

Кристин выбрала для своего выхода сексуальный аутфит. На ней было длинное черное платье, сверху имитировавшее смокинг. Наряд имел откровенную зону декольте, которая позволила актрисе похвастаться своей грудью без бюстгальтера.

Кристин Квинн / Фото: Getty Images

А еще у наряда Куинн был высокий разрез – почти до пупка, сквозь который было заметно лямку от стрингов. Благодаря нему красавица похвасталась своими стройными ногами.

Образ Кристин дополнила черными босоножками с ремешками, элегантной прической и насыщенным макияжем с акцентом на помаде гранатового оттенка. Французский маникюр и кольца завершили лук Куинн.

Напомним, немецкая фэшн-блоге Леони Ханне посетила шоу Elie Saab в гламурном "голом" бюстгальтере, декорированном стразами.

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