Без бюстгальтера и с серьгами-змеями: участница "Холостяка-11" показала откровенное фото

Анна Гузеева пополнила фотоблог снимком, сделанным для Playboy.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – опубликовала новый снимок из откровенной фотосессии для журнала Playboy.

На фото красотка предстала топлес. На одном плече у нее висел черный жакет. Обнаженную пышную грудь Анна прикрыла рукой. Фото можно посмотреть здесь.

Гузеевой сделали прическу с начесом и пучком, а также насыщенный макияж с красной помадой и черными стрелками. В ушах были красивые серьги в виде змей.

Напомним, на обложке Playboy Анна позировала обнаженной. На ней были только лакированные ботфорты-стрипы.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

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