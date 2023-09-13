Без бюстгальтера и с сигаретой во рту: рэперка в провокационном прозрачном платье продемонстрировала обнаженную грудь и ягодицы

Звездные красотки, чтобы оказаться в центре внимания мероприятия, приходят без белья и в откровенных нарядах.

Американская рэперка Doechii посетила 40-ю церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в Нью-Джерси.

Артистка решила привлечь к себе внимание провокационным луком. На красной дорожке она появилась в откровенном прозрачном асимметричном платье от Dsquared2, расшитом камнями и стразами, которое практически ничего не прикрывало.

Doechii / Фото: Associated Press

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Doechii с разных ракурсов демонстрировала обнаженную грудь, выглядывающую из-под ткани, спину и ноги.

Doechii / Фото: Associated Press

Рэперка также похвасталась частью обнаженных ягодиц и бедер.

Doechii / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила снимаемыми вязаными серо-бело-красными рукавами, красной бейсболкой и темными босоножками цвета металлик на высоких шпильках.

Doechii / Фото: Associated Press

Свой образ Doechii дополнила серебряными украшениями, кольцами в виде животных с камнями, прической с локонами, макияжем с голубыми тенями и помадой шоколадного оттенка и длинным золотистым маникюром.

Чтобы выглядеть более дерзко, рэперка взяла в рот сигарету, с которой раскованно и провокационно позировала перед фотографами.

Doechii / Фото: Associated Press

Кстати, Doechii обожает носить откровенные наряды. Недавно на мероприятии Victoria's Secret она появилась в черном кружевном пеньюаре и чулках.

Doechii / Фото: Associated Press

Напомним, практически обнаженной на премию пришла также Doja Cat. На ней были нюдовые трусы и "голое" белое асимметричное платье от бренда Monse, которое больше было похоже на паутину.

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