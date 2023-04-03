Без бюстгальтера и с вырезом до пупка: американская модель с причудливым украшением на груди пришла на церемонию

Модель появилась на мероприятии в откровенном образе.

В Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения наград GLAAD Media Awards. Самый откровенный образ на мероприятии продемонстрировала американская модель филиппинского происхождения и защитница трансгендеров – Джина Росеро.

Женщина надела асимметричное черное платье по фигуре с рукавами-перчатками и откровенным вырезом от декольте и до пупка.

Джина Росеро / Фото: Getty Images

На модели отсутствовал бюстгальтер – одну часть груди закрывало платье, а на другую Джина надела причудливое украшение цвета розовый металлик, которое продолжалось вплоть до шеи.

Джина Росеро / Фото: Getty Images

Аутфит Росеро дополнила черными остроносыми туфлями. В ушах у нее были разные серьги, одна из которых – большая в виде кольца. Волосы модель собрала в пучок и сделала макияж с акцентом на глазах.

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