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Без бюстгальтера и с вырезом до пупка: звезда соцсетей в откровенном образе посетила ивент

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
995
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера и с вырезом до пупка: звезда соцсетей в откровенном образе посетила ивент

Помело Гьюз / Фото: Associated Press

Звезды, чтобы привлечь к себе внимание, выбирают провокационные луки.

В рамках Лондонского кинофестиваля состоялась премьера фильма Saltburn, которую посетило множество звездных красоток. Наше внимание привлекла звезда соцсетей Памела Хьюз, которая появившаяся там в провокационном луке.

На ней было платье сливового цвета с рюшами, разрезом и откровенным вырезом до пупка. Бюстгальтер на Пэм отсутствовал, поэтому она сверкала перед присутствующей сексуальной грудью.

Помело Гьюз / © Associated Press
Помело Гьюз / Фото: Associated Press

Аутфит Хьюз дополнила африканскими косичками и нежным макияжем с длинными ресницами.

Помело Гьюз / © Associated Press
Помело Гьюз / Фото: Associated Press

Напомним, австралийская модель и актриса Элли Гонсалвес посетила премьерный показ фильма The Real Housewives of Sydney в Сиднее, где предстала в прозрачном красивом платье и без белья.

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Дата публикации
Просмотры
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