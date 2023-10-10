Без бюстгальтера и с вырезом до пупка: звезда соцсетей в откровенном образе посетила ивент

Звезды, чтобы привлечь к себе внимание, выбирают провокационные луки.

В рамках Лондонского кинофестиваля состоялась премьера фильма Saltburn, которую посетило множество звездных красоток. Наше внимание привлекла звезда соцсетей Памела Хьюз, которая появившаяся там в провокационном луке.

На ней было платье сливового цвета с рюшами, разрезом и откровенным вырезом до пупка. Бюстгальтер на Пэм отсутствовал, поэтому она сверкала перед присутствующей сексуальной грудью.

Помело Гьюз / Фото: Associated Press

Аутфит Хьюз дополнила африканскими косичками и нежным макияжем с длинными ресницами.

Помело Гьюз / Фото: Associated Press

Напомним, австралийская модель и актриса Элли Гонсалвес посетила премьерный показ фильма The Real Housewives of Sydney в Сиднее, где предстала в прозрачном красивом платье и без белья.

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