Без бюстгальтера и с высоким разрезом: испанская артистка в платье-сетке посетила ивент

38-летняя Индия Мартинес вышла в свет в "голом" наряде.

Испанская певица Индия Мартинес посетила мероприятие "Человек года" от Латиноамериканской академии звукозаписи, которая состоялась в Севилье.

Для своего появления она выбрала смелый образ. На ней было темно-синее платье в сетку, которое абсолютно ничего не прикрывало. Наряд имел глубокое декольте и высокий разрез спереди.

Индия Мартинес / Фото: Getty Images

Под платье Индия надела только черные трусы, а обнаженную грудь она прикрыла волосами и двойным хомутом.

Аутфит Мартинес дополнила перламутровыми босоножками в тон и темным маникюром и педикюром. Певица сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Напомним, испанская инфлюэнсер Джессика Гойкоечеа на церемонии вручения наград Harper's Bazaar Women Of The Year Awards 2023 в Мадриде появилась в прозрачном кружевном платье и без бюстгальтера.

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