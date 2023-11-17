Без бюстгальтера и с высоким разрезом: испанская артистка в платье-сетке посетила ивент

38-летняя Индия Мартинес вышла в свет в "голом" наряде.
Испанская певица Индия Мартинес посетила мероприятие "Человек года" от Латиноамериканской академии звукозаписи, которая состоялась в Севилье.
Для своего появления она выбрала смелый образ. На ней было темно-синее платье в сетку, которое абсолютно ничего не прикрывало. Наряд имел глубокое декольте и высокий разрез спереди.
Под платье Индия надела только черные трусы, а обнаженную грудь она прикрыла волосами и двойным хомутом.
Аутфит Мартинес дополнила перламутровыми босоножками в тон и темным маникюром и педикюром. Певица сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.
Напомним, испанская инфлюэнсер Джессика Гойкоечеа на церемонии вручения наград Harper's Bazaar Women Of The Year Awards 2023 в Мадриде появилась в прозрачном кружевном платье и без бюстгальтера.
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