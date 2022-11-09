Без бюстгальтера и со смелым декольте: эффектный образ "Мисс Вселенная-2012" Оливии Калпо

30-летняя модель и актриса в сексуальном образе total black вышла на улицу.

Папарацци подловили модель, актрису и "Мисс Вселенную-2012" Оливию Калпо на улицах Нью-Йорка. Девушка выбрала для своего выхода эффектный образ total black. На девушке было черное платье с откровенным декольте, кожаными бретельками-ремнями и пышной юбкой миди.

На Оливии отсутствовал бюстгальтер. Две полоски слишком прижали грудь модели.

Оливия Калпо / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила черными капроновыми колготами и черными широкими сапогами на шпильках.

Волнистая укладка и макияж с акцентом на пышных ресницах завершили кокетливый образ Калпо.

Напомним, в прошлый раз Оливия вышла в свет в романтическом прозрачном кроп-топе с пышными рукавами до локтя, обнажавшего ее живот.

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