Без бюстгальтера и в "боксерских" кроссовках: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук с пикантным акцентом

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories новое селфи, на котором продемонстрировала стильный образ с пикантным акцентом.

Артистка позировала в белой обтягивающей футболке, под которой не было бюстгальтера, белой рубашке, которую спустила с одного плеча, и в черных мини-шортах с белыми полосками по бокам.

Аутфит красавица дополнила трендовыми "боксерскими" кроссовками от Miu Miu и черной сумкой. Волосы Надя собрала в низкий хвост и завершила лук лаконичными украшениями.

