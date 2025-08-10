ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера и в "боксерских" кроссовках: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук с пикантным акцентом

В артистки отличное чувство стиля.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories новое селфи, на котором продемонстрировала стильный образ с пикантным акцентом.

Артистка позировала в белой обтягивающей футболке, под которой не было бюстгальтера, белой рубашке, которую спустила с одного плеча, и в черных мини-шортах с белыми полосками по бокам.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Аутфит красавица дополнила трендовыми "боксерскими" кроссовками от Miu Miu и черной сумкой. Волосы Надя собрала в низкий хвост и завершила лук лаконичными украшениями.

Напомним, Надя Дорофеева в кокетливом образе от украинского бренда выступила на гала-ужине в Лондоне.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie