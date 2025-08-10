- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера и в "боксерских" кроссовках: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук с пикантным акцентом
В артистки отличное чувство стиля.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories новое селфи, на котором продемонстрировала стильный образ с пикантным акцентом.
Артистка позировала в белой обтягивающей футболке, под которой не было бюстгальтера, белой рубашке, которую спустила с одного плеча, и в черных мини-шортах с белыми полосками по бокам.
Аутфит красавица дополнила трендовыми "боксерскими" кроссовками от Miu Miu и черной сумкой. Волосы Надя собрала в низкий хвост и завершила лук лаконичными украшениями.
Напомним, Надя Дорофеева в кокетливом образе от украинского бренда выступила на гала-ужине в Лондоне.