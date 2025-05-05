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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Без бюстгальтера и в брюках с низким вырезом: певица в винтажном луке от Roberto Cavalli вышла в свет

Tyla надела на вечеринку стильный наряд с пикантным акцентом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Tyla

Tyla / © Getty Images

Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Девушка посетила одну из вечеринок, которую устроили накануне самого важного вечера моды — Met Gala.

Для своего выхода звезда выбрала винтажный ансамбль с крокодиловым принтом из коллекции весна-лето 2011 года бренда Roberto Cavalli.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфит Tyla дополнила серебряными босоножками на шпильках и с ремешками, которые она застегнула сверху штанов, что сейчас в тренде.

У артистки был длинный парик, насыщенный вечерний макияж, нюдовый маникюр и белый педикюр. Длинные серьги завершили лук Тайлы.

Напомним, Tyla на Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке появилась в розовом асимметричном платье со шлейфом, которое наполовину обнажало ее тело, украшенное белым и красным бисером.

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