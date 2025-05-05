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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера и в брюках с низким вырезом: певица в винтажном луке от Roberto Cavalli вышла в свет
Tyla надела на вечеринку стильный наряд с пикантным акцентом.
Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Девушка посетила одну из вечеринок, которую устроили накануне самого важного вечера моды — Met Gala.
Для своего выхода звезда выбрала винтажный ансамбль с крокодиловым принтом из коллекции весна-лето 2011 года бренда Roberto Cavalli.
Аутфит Tyla дополнила серебряными босоножками на шпильках и с ремешками, которые она застегнула сверху штанов, что сейчас в тренде.
У артистки был длинный парик, насыщенный вечерний макияж, нюдовый маникюр и белый педикюр. Длинные серьги завершили лук Тайлы.
Напомним, Tyla на Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке появилась в розовом асимметричном платье со шлейфом, которое наполовину обнажало ее тело, украшенное белым и красным бисером.